🎶 Студенты ВГИИКа, волгоградские исполнители и творческие коллективы подготовили для медиков и пациентов концертную программу «Бессмертный Сталинград».
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🎶 Студенты ВГИИКа, волгоградские исполнители и творческие коллективы подготовили для медиков и пациентов концертную программу «Бессмертный Сталинград».