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Экс-сенатор Гаити Джозеф признал вину в заговоре с целью убийства президента

Экс-сенатор Гаити Джозеф признал вину в заговоре с целью убийства президента

По информации газеты Miami Herald, бывший сенатор Гаити Джон Джоэль Джозеф признал свою вину по трем обвинениям в убийстве президента Жовенеля Моиза в июле 2021 года в федеральном суде Майами, штат Флорида.

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