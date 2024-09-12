Поток раненых солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) с фронта в Донбассе практически не прекращается. Об этом сообщает издание CNN, корреспонденты которого получили доступ к медицинскому эвакуационному поезду, использующемуся украинской армией для вывоза раненых.
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