Замуж — за всю родню?

5МИНУТКАДети и семьяЗамуж — за всю родню? — Дочка замуж собирается! — поделилась знакомая пенсионерка, Ольга Дмитриевна. — Встречаются с парнем третий год уже.Вернуться к статье2НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕлена игрикМожет, будет, как родня, а может, не будет. Пока не пройдешь этот путь, не узнаешь.ЛилияПримеры из жизни показывают, что и из пьющих семей выходят непьющие люди, хотя это достаточно редко. А наследственность может и в пятом поколении проявиться, так что тут ничего не предугадаешь. И из хорошей семьи может стать пьющим.Комментировать
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