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Замуж — за всю родню?

Замуж — за всю родню?

— Дочка замуж собирается! — поделилась знакомая пенсионерка, Ольга Дмитриевна. — Встречаются с парнем третий год уже.

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Елена игрик
Может, будет, как родня, а может, не будет. Пока не пройдешь этот путь, не узнаешь.
Лилия
Примеры из жизни показывают, что и из пьющих семей выходят непьющие люди, хотя это достаточно редко. А наследственность может и в пятом поколении проявиться, так что тут ничего не предугадаешь. И из хорошей семьи может стать пьющим.

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