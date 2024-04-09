Действия уполномоченного в Калужской области способствовали уточнению порядка представления налоговой льготы и восстановлению прав предпринимателя

10 октября 2023 года в адрес Андрея Колпакова обратился индивидуальный предприниматель, которому принадлежит доля в праве собственности на имущество, с жалобой на налоговый орган, начисливший налог на имущество физических лиц в отношении нежилых помещений без учета льготы в форме уменьшения налоговой базы на величину кадастровой стоимости 150 квадратных метров площади объекта недвижимости.