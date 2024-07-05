Украинская национальная идея — свалить и любить неньку издалека!

Году эдак в 2008-м (или 2009-м) я с друзьями отдыхал на азовском побережье в посёлке Пересыпь. Не то чтобы мне нравилось азовское побережье, как человеку чисто черноморскому, но сельская тишина и умиротворённость, особенно по ночам, мне нравилась.
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