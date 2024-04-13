Куклачёв находится в тяжёлом состоянии после обширного инфаркта

Артисту стало плохо во время празднования 75-летия.фото: Киселев Сергей/Агентство «Москва»--> У дрессировщика кошек Юрия Куклачева произошёл инфаркт во время празднования своего 75-летия, сообщил глава Большого московского цирка Эдгард Запашный.
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