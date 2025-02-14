Путин увеличил военные пенсии: главное за сутки

МОСКВА, 14 февраля, ФедералПресс. Президент Владимир Путин утвердил индексацию военных пенсий, Александр Винник раскрыл детали возвращения в Россию, а правительство объявило о введении маркировки звонков для борьбы с мошенниками.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии