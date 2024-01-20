Супертурнир в Вейк-ан-Зее. 8-й тур. Непомнящий сыграет с Абдусатторовым, Фируджа против Дин Лижэня, другие партии

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Tata Steel Chess Вейк-ан-Зее, Нидерланды 8-й тур Начало партий – 16.00 по московскому времени. Алиреза Фируджа (Франция) – Дин Лижэнь (Китай) Аниш Гири (Нидерланды) – Вэй И (Китай) Ян Непомнящий (Россия) – Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) Йорден ван Форест (Нидерланды) – Пархам Магсудлу (Иран) Макс Вармердам (Нидерланды) – Рамешбабу Прагнанандха (Индия) Цзюй Вэньцзюнь (Китай) – Доммараджу Гукеш (Индия) Сантош Видит (Индия) – Александр Донченко (Германия) Турнирное положение: Гири, Гукеш, Абдусатторов – 4,5, Фируджа, Видит, Прагнанандха – 4, Вармердам, Вэй И, Дин Лижэнь, Непомнящий – по 3,5, Цзюй Вэньцзюнь – 3, ван Форест – 2,5, Магсудлу, Донченко – по 2.