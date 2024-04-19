Mundo Deportivo: «Барселона» вернётся на реконструированный «Камп Ноу» 15 декабря

Стадион каталонской «Барселоны» «Камп Ноу» откроется 15 декабря 2024 года после реконструкции. По информации издания Mundo Deportivo, возвращение сине-гранатовых на свой стадион планировалось в день 125-летия клуба — 29 ноября, однако было решено дождаться завершения ещё нескольких этапов обновления сооружения.