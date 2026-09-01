Эндокринолог назвала рыбу и орехи ключевыми продуктами для рациона школьника

Рыба дает "топливо" для мозга, а орехи — долгую энергию без резких скачков сахара в крови Возвращение к учебе после каникул может стать стрессом для ребенка.
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