В Запорожье уничтожены фуры, используемые ВСУ как мобильные пусковые установки В находящемся под контролем киевского режима городе Запорожье в результате атаки ВС Ро.
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