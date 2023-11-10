В Астрахани теперь есть современное оборудование для выхаживания недоношенных малышей

С марта этого года на базе Александро-Мариинской больницы работает новый корпус перинатального центра, куда направляют астраханок с высоким риском осложнений при беременности и родах, а также выхаживают недоношенных детей весом от 500 грамм.
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