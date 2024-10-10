10 лайфхаков, как погладить вещи без утюга

Если вы думаете о счастье и процессе медитации, я могу только порадоваться за вас. Но если вы из тех людей, которым не удосужиться разложить гладильную доску и тщательно погладить брюки или одежду, то я в вашей команде.
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