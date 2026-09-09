В Москве 12 сентября пройдет открытый турнир по дартсу среди школьников

На территории культурно-спортивного центра Ассоциации ЦСК Героев 12 сентября состоится Московский открытый турнир по дартсу среди сборных команд учащихся начальных классов столичных учебных заведений.
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