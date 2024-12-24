Spiegel: в машине наехавшего на толпу в Магдебурге нашли завещание

По данным Spiegel, политических мотивов в документе найдено не было.<strong>В автомобиле подозреваемого в наезде на посетителей рождественской ярмарки в Магдебурге следователи обнаружили завещание, пишет Der Spiegel.
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