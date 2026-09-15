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Москва возвращает переговорную инициативу. Лавров обозначил условия мирных договоренностей по Украине

Москва возвращает переговорную инициативу. Лавров обозначил условия мирных договоренностей по Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности возобновления переговоров по Украине - и в двухстороннем, и в трехстороннем формате.

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