Раскрыта реакция Трампа на вызов, брошенный Зеленским Путину

Гарибян Сусанна

Разговаривать с нелегитимным клоуном всерьёз никто не будет. А уж В.В.Путин и тем более. Чтобы вести переговоры с Россией, нужно хохлам избрать нового президента и поменять состав Рады. А пока они этого не сделают, бить их по всем направлениям, чтобы меньше этой гнили из ада осталось на земле.