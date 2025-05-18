Политика как он...
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Политика как она есть

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Раскрыта реакция Трампа на вызов, брошенный Зеленским Путину

Раскрыта реакция Трампа на вызов, брошенный Зеленским Путину

Президент США Дональд Трамп остался недоволен действиями украинского президента Владимира Зеленского перед переговорами в Стамбуле.

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Комментарии
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людмила михайлик
Путин правильно поступил,у него хорошие советчики,у земли своих мозгов нет,его ведут англичане еа́ропейцы,его конец близок
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10 час.
Зоя
ну вы даете,от баранов для людей есть польза:мясо,шерсть,а с Зели что,,,,НИЧЕГО!!!
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8 час.
Гарибян Сусанна
Разговаривать с  нелегитимным клоуном всерьёз никто не будет. А уж В.В.Путин  и тем более. Чтобы вести переговоры с Россией, нужно хохлам  избрать нового президента и поменять состав Рады. А пока они этого не сделают, бить их по всем направлениям, чтобы меньше этой гнили из ада осталось на земле.
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1 час.
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