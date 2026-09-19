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Банкротство airBaltic – лишь вершина айсберга: что потеряла Латвия из-за России

Банкротство airBaltic – лишь вершина айсберга: что потеряла Латвия из-за России

Долгие мучения одного из флагманов транспортной отрасли Латвии – авиакомпании airBaltic – подошли к концу.

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Vladimir Lioubimcev

Тупорылые латыши не понимают, ЧТО САМИ  ПОДВЕЛИ СЕБЯ К  ТАКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ...  И чем будет у них  хуже, тем "больше  будет виновата Россия"... ОНИ ЖЕ ТУПЫЕ!! И ПРАВИЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ  ДЕЛАТЬ НЕ УМЕЮТ!!    НЕ дано...