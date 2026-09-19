Долгие мучения одного из флагманов транспортной отрасли Латвии – авиакомпании airBaltic – подошли к концу.
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Тупорылые латыши не понимают, ЧТО САМИ ПОДВЕЛИ СЕБЯ К ТАКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ... И чем будет у них хуже, тем "больше будет виновата Россия"... ОНИ ЖЕ ТУПЫЕ!! И ПРАВИЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ ДЕЛАТЬ НЕ УМЕЮТ!! НЕ дано...