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test mazurok

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😳 Сотрудник одного из предприятий Крыма принёс на работу оружие и патроны

😳 Сотрудник одного из предприятий Крыма принёс на работу оружие и патроны Сумку, в которой лежали 9 единиц оружия и более 350 боеприпасов, обнаружил работник службы безопасности фирмы, сообщает МВД по РК.

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