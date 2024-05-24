😳 Сотрудник одного из предприятий Крыма принёс на работу оружие и патроны Сумку, в которой лежали 9 единиц оружия и более 350 боеприпасов, обнаружил работник службы безопасности фирмы, сообщает МВД по РК.
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😳 Сотрудник одного из предприятий Крыма принёс на работу оружие и патроны Сумку, в которой лежали 9 единиц оружия и более 350 боеприпасов, обнаружил работник службы безопасности фирмы, сообщает МВД по РК.