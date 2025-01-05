В ЯНАО найден подрядчик для поисковых работ в ледяной воде

Затонувший причал-понтон в селе Антипаюта будет обследоваться с привлечением профессионалов, умеющих выполнять работы под водой в водолазном снаряжении и допущенных к производству водолазных спусков, следует из документов Ростендера.
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