Президент России Владимир Путин спас губернатора одного из самых протестных регионов. На встрече с главой Костромской области Сергеем Ситниковым в Кремле 20 марта российский лидер поддержал его выдвижение на четвертый срок.
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