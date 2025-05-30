«Вучич пытается усидеть на двух стульях»: Сербия обещает не отправлять Украине снаряды

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Комментарии
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Eduard
Просто они скми туда пришли!
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6 час.
WA
WILLIAM ALIBEK
он не двуликий Янус, а двуликий анус
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5 час.
Андрей
В опроснике есть пункт, что десксть это можно сказать про любую страну кроме Белоруссии! А я бы и Беларусь не исключил! Может люди забыли то, как Батька сидел, а не пытался, сразу на двух стульях! Да и Крым он однако до сих пор не признал! У России как были союзниками только армия и флот, так только к ним ВКС прибавились....
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58 мин.
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