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Мощная вспышка на Солнце угрожает Земле сильнейшими геомагнитными бурями

Мощная вспышка на Солнце угрожает Земле сильнейшими геомагнитными бурями

31 мая на Солнце произошёл крупный выброс массы из-за вспышки уровня M8.2. Ученые из Лаборатории солнечной астрономии и ИСЗФ СО РАН прогнозируют, что облако плазмы достигнет Земли 1 июня, что может стать причиной самых мощных магнитных бурь этого года.

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