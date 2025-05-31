Мощная вспышка на Солнце угрожает Земле сильнейшими геомагнитными бурями

31 мая на Солнце произошёл крупный выброс массы из-за вспышки уровня M8.2. Ученые из Лаборатории солнечной астрономии и ИСЗФ СО РАН прогнозируют, что облако плазмы достигнет Земли 1 июня, что может стать причиной самых мощных магнитных бурь этого года.