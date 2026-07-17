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Каждый альбом Scorpions оценен от худшего к лучшему - Заключение

Каждый альбом Scorpions оценен от худшего к лучшему - Заключение

  Заключение , начало , часть 1  ЗДЕСЬ     Savage Amusement (1988)   Во многих отношениях "Savage Amusement" стал концом целой эры для Scorpions, поскольку это был последний из их альбомов, спродюсированный Дитером Дирксом (Dieter Dierks), а также их последний альбом на лейбле Harvest.

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