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Пупсолет и веселье: Радиостанция "судного дня" выдала восемь загадочных кодов

Пупсолет и веселье: Радиостанция "судного дня" выдала восемь загадочных кодов

В день массированной атаки Киева на часть ядерной триады России, была замечена небывалая активность радиостанции "судного дня".

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