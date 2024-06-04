🇬🇧🇷🇺 О британской борьбе за ресурсы Антарктики На общем фоне новостей из кризисных регионов практически без внимания проходит любопытная антироссийская кампания в британских СМИ.
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🇬🇧🇷🇺 О британской борьбе за ресурсы Антарктики На общем фоне новостей из кризисных регионов практически без внимания проходит любопытная антироссийская кампания в британских СМИ.
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