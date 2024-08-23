Смоленский футболист Максим Глушенков потратил первую зарплату на квартиру в родном городе

Медиа раскопали, что представлет собой новоё жильё уроженца Смоленска Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков потратил первую зарплату в питерском футбольном клубе на покупку квартиры в пятиэтажном доме в Смоленске.
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