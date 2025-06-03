Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Опубликован полный текст жесткого меморандума, переданного Россией Киеву

Опубликован полный текст жесткого меморандума, переданного Россией Киеву

Опубликован текст довольно жесткого меморандума, переданного украинской стороне в Стамбуле. Меморандум РФ является комплексным предложением, которое позволит достичь долгосрочного мира или, по крайней мере, прекращения огня.

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