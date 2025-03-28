Светлана Лобода опубликовала фото в прозрачном кружевном наряде

Украинская певица Светлана Лобода снялась в откровенном наряде. Соответствующий кадр опубликован в сторис ее Instagram* (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 14,8 миллиона подписчиков.