Рыбака-каннибала из Якутии задержали под Саратовом через 10 лет поисков

Известия/Сергей Коньков В Саратовской области сотрудники УФСИН задержали мужчину, который на протяжении десяти лет был в федеральном розыске и проходил по делу о рыбаках-людоедах, сообщили в ТАСС со ссылкой на ведомство.
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