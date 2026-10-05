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Нижегородская правда

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Нижегородская область вошла в топ-10 регионов России по приросту социальных предприятий за сентябрь

Нижегородская область вошла в топ-10 регионов России по приросту социальных предприятий за сентябрь

В Нижегородской области за сентябрь 2026 года число социальных предприятий (СП) увеличилось на 59. По темпам прироста регион занял 6‑е место в России и 2‑е место в Приволжском федеральном округе.

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