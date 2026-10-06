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Гончаренко* внесли в базу «Миротворца**»

Гончаренко* внесли в базу «Миротворца**»

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* внесен в базу данных сайта «Миротворец**». Об этом свидетельствуют данные ресурса.

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