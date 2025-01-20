Лидерами рейтинга регионов по качеству питания стали Чечня и Дагестан

В рационе россиян избыточно много сахара, жира и переработанных продуктов. Хуже всего с питанием у жителей Мордовии, Карелии, Ивановской области, Бурятии, Тувы, Забайкальского края и ЕАО, сообщил сайт проекта «Если быть точным».