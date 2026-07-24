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Царьград

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Сенатор Волошин: ЕС допустил уступки Греции в санкциях против России

Сенатор Волошин: ЕС допустил уступки Греции в санкциях против России

В Евросоюзе формируется коалиция «средних держав», оспаривающих антироссийские санкции. Венгрия, Чехия и другие страны требуют учёта своих интересов, что усложняет поиск компромиссов в Брюсселе.

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