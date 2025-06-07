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Царьград

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Эксперт: Удары русской армии могут уничтожить украинский ВПК в ближайшее время

Эксперт: Удары русской армии могут уничтожить украинский ВПК в ближайшее время

Эксперт Владимир Попов утверждает, что после ударов русской армии украинская военно-промышленная сфера может прекратить существование.

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