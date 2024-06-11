Правительство Германии активно размещает военные заказы и закупает истребители Ф-35, чтобы воевать с Россией.
Пид…асы из Германии готовы воевать с Россией
Комментарии
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Eduard
Добро пожаловать! Там их отправят куда надо,
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17 час.
Eduard
А в Америке довольны Европу еа бабло разводят запугивая Россией.
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17 час.
ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
С чего они решили, что в это раз у них получится лучше чем до того? Хотя надо прямо сказать, такого нашествия пидоров из гейропы ещё в истории не было.😜
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12 час.
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