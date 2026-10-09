Максимальное пособие по уходу за ребёнком вырастет до 95,5 тысяч рублей

В 2027 году максимальное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет составит 95 580 рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
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