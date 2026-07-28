С людоедами не договариваются

А, вы возьмите в кавычки "не понимаю" в фразе и хотя бы немного больше узнайте о возможностях Президента России

Геннадий Хрипунов

Что толку здесь выражать своё мнение о Пескове и Дмитриеве они только могут понять, когда им в лицо прямо скажут, кто они такие, и, что не это их место говорить за Российских военных и за Народ России.