Пан Роджерс на линии.Последняя встреча между Лавровым и Рубио расставила точки над «ы». И в очередной раз подтвердила то, что я годами твержу – с людоедами не договариваются.
С людоедами не договариваются
Комментарии
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Nikolia Vovchenko
А, вы возьмите в кавычки "не понимаю" в фразе и хотя бы немного больше узнайте о возможностях Президента России
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1 м.
Геннадий Хрипунов
Что толку здесь выражать своё мнение о Пескове и Дмитриеве они только могут понять, когда им в лицо прямо скажут, кто они такие, и, что не это их место говорить за Российских военных и за Народ России.
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1 м.
В
Владимир
Путин, назначив Дмитриева главным по контактам с американцами, может быть совершил ошибку. Надо исправлять.
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1 м.
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