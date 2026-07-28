Нервное настрое...
Политика и интернетМнения
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С людоедами не договариваются

Пан  Роджерс  на  линии.Последняя встреча между Лавровым и Рубио расставила точки над «ы». И в очередной раз подтвердила то, что я годами твержу – с людоедами не договариваются.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Nikolia Vovchenko
А, вы возьмите в кавычки &quot;не понимаю&quot; в фразе и хотя бы немного больше узнайте о возможностях Президента России
Ответить
1 м.
Геннадий Хрипунов
Что толку здесь выражать своё мнение о Пескове и Дмитриеве они только могут понять, когда им в лицо прямо скажут, кто они такие, и, что не это их место говорить за Российских военных и за Народ России.
Ответить
1 м.
В
Владимир
Путин, назначив Дмитриева главным по контактам с американцами, может быть совершил ошибку. Надо исправлять.
Ответить
1 м.