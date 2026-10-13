Саудовская Аравия: Qatar Airways объявила, что полеты в аэропорту Эр-Рияда имени короля Халида (RUH/OERK) и аэропорту имени короля Фахда в Даммаме (DMM/OEDF) будут приостановлены до дальнейшего уведомления из соображений безопасности на фоне региональной напряженности.
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