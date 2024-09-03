Президент России Владимир Путин посетил Монголию впервые за пять лет. Официальный визит начался вечером 2 сентября.
Медведев объяснил, почему в Монголии отказались арестовывать Путина
Комментарии
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Eduard
Никто Западу ничем не обязан.МУС фальшивый суд.Еслисудить,то судить лидеров Европы и СЩА надо за передачу незаконному режиму Украины оружия и средств народа Европы.Всех судить!
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19 час.
ИИ
Иван Иванов
Молодцы монголы,подтерлись этим мус,теперь и другие будут также делать.А что, америкосы от любого договора откажутся,если им не выгодно.
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18 час.
ВД
Вовладар Даров
Монголия молодцы!!!!
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2 час.
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