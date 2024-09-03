Никто Западу ничем не обязан.МУС фальшивый суд.Еслисудить,то судить лидеров Европы и СЩА надо за передачу незаконному режиму Украины оружия и средств народа Европы.Всех судить!

ИИ

Иван Иванов

Молодцы монголы,подтерлись этим мус,теперь и другие будут также делать.А что, америкосы от любого договора откажутся,если им не выгодно.