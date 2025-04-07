Торговая война: индексы падают на фоне новых пошлин США

Президент США Дональд Трамп, обсуждая последствия своих решений о введении тарифов на фондовых рынках, подчеркнул, что не стремился к спадам, но осознавал, что для исправления ситуации иногда требуются меры, сравнимые с "лечением".
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