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Регионы России

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«Спартак» прервал победную серию «Амура» в КХЛ

«Спартак» прервал победную серию «Амура» в КХЛ

Московский хоккейный клуб «Спартак» одержал победу над хабаровским «Амуром» со счётом 2:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона 2023/2024.

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