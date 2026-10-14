«Спартак» прервал победную серию «Амура» в КХЛ

Московский хоккейный клуб «Спартак» одержал победу над хабаровским «Амуром» со счётом 2:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона 2023/2024.
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