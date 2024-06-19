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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гендиректор «Химок» о Глушакове: «Переход обсуждается. Окончательное решение примет тренерский штаб» 

Сообщалось, что 37-летний хавбек подпишет с «Химками» однолетний контракт. «Переход Дениса Глушакова обсуждается.

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