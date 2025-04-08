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Царьград

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Подрезали палаткой - и началось: Учёные озвучили причину трагедии на перевале Дятлова

Подрезали палаткой - и началось: Учёные озвучили причину трагедии на перевале Дятлова

Швейцарские исследователи выдали свою версию гибели туристический группы под руководством Игоря Дятлова, которая отправилась в 1959 году в лыжный поход по Северному Уралу.

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Комментарии
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тн
татьяна неструева
а  язык  кто вырезал  ?  а глаза
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