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Экс-стратег Пентагона признал снижение обороноспособности США из-за военной помощи Украине

Экс-стратег Пентагона признал снижение обороноспособности США из-за военной помощи Украине

Поставки вооружения Украине негативным образом сказываются на обороноспособности Соединенных Штатов. Такое мнение высказал бывший эксперт по стратегическому планированию и политике объединенного комитета начальников штатов США Уэсли Холлман.

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