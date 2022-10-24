Экс-стратег Пентагона признал снижение обороноспособности США из-за военной помощи Украине

Поставки вооружения Украине негативным образом сказываются на обороноспособности Соединенных Штатов. Такое мнение высказал бывший эксперт по стратегическому планированию и политике объединенного комитета начальников штатов США Уэсли Холлман.
Поставки вооружения Украине негативным образом сказываются на обороноспособности Соединенных Штатов. Такое мнение высказал бывший эксперт по стратегическому планированию и политике объединенного комитета начальников штатов США Уэсли Холлман.
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