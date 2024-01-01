Игнатьев день торопит с яблонь иней и снег убрать: народные приметы и запреты на 2 января Юлия Савельева Продолжается второй день 2024 года, и все постсоветское пространство продолжает отмечать это значимое событие.
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