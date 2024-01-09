Совещательный пункт командования теробороны ВСУ уничтожен ударом ВС России

Минобороны сообщило о поражении пункта совещания командиров ВСУ.Результатом комбинированного удара артиллеристов и ракетчиков Вооруженных сил России стало поражение места проведения совещания командиров подразделений 101-й бригады теробороны ВСУ.
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