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Совещательный пункт командования теробороны ВСУ уничтожен ударом ВС России

Совещательный пункт командования теробороны ВСУ уничтожен ударом ВС России

Минобороны сообщило о поражении пункта совещания командиров ВСУ.Результатом комбинированного удара артиллеристов и ракетчиков Вооруженных сил России стало поражение места проведения совещания командиров подразделений 101-й бригады теробороны ВСУ.

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