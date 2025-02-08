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Регион 29

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Зарплаты в сфере науки и образования в Поморье в 2024 году выросли на 16 тысяч рублей

В преддверии Дня российской науки аналитики подготовили данные о вакансиях и зарплатах в профобласти «Наука и образование»В преддверии Дня российской науки аналитики подготовили данные о вакансиях и зарплатах в профобласти «Наука и образование»За минувший год в России было опубликовано 219 тысяч вакансий в этой сфере, что на 15% больше, чем в 2023 году.

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