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МегаФон запустил в рознице сервис оплаты частями Яндекс Сплит

МегаФон запустил в рознице сервис оплаты частями Яндекс Сплит

МегаФон первым среди розничных сетей запустил сервис оплаты частями Яндекс Сплит. В отличие от рассрочек и кредитов, для совершения покупки частями не надо иметь при себе документы, заполнять анкеты и заявки — достаточно только номера телефона.

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